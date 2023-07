REPORTAAŽ | Beach Grindi esimesel päeval pidutseti nagu homset ei oleks: joome niimoodi, et on joodud!

Beach Grindi kodulehel lubati väravad avada kell 17 ja selleks ajaks oli rahvast piletikontrolli juurde kogunenud juba korralikult. Õigel ajal aga sissepääsu ei avatud ja pidutsejad muutusid kannatamatuks – juba kõlasid festivalialalt esimesed võimsad detsibellid ja lavale pidid astuma tolle õhtu esimesed artistid. Aeg muudkui venis ja üks noormees käis lausa turvameestelt küsimas, kas väravate avamisega läheb veel kaua. Tolleks hetkeks oli ta oodanud veerand tundi, kuid turvameeskonnalt ühest vastust väravate avamise kohta ei tulnud – küll öeldi, et avame kohe-kohe, aga ka seda, et läheb veel aega. Noormees tuli mõned minutid hiljem veel kord tagasi ja andis turvameestele resoluutse sõnumi: kas väravad tehakse lahti või käib ta poes ära. Noor härra suunati viisakalt poetiirule ja Pärnu tänavatele ta ka kadus. Esimesed Grindi fännid said väravatest sisse kell 17.27 ja siis võis pidu nende jaoks alata.

Taarat on ohtralt

Enne kui sai festivalialale siseneda, tuli aga oma joogist loobuda. Kuigi väravate ette paigutati varakult mitu suurt prügikasti, kuhu oma jook ära visata, vaatas kohapeal vastu siiski nukker olukord. Tänavale kõige lähem prügikast, selle pealne ja ümbrus täitus (pool)tühjade pudelitega kiiremini kui poes viipemakse läbi läheb. Tagumised ehk spetsiaalselt festivalile sisenejate jookide jaoks mõeldud prügikastid täitusid vähemalt esimesel tunnil tagasihoidlikumalt.

Saatjat otsitakse tikutulega taga

Järgmine märkimisväärne tõsiasi on see, et Beach Grindil puudub vanusepiirang ja kõikidel alla 18-aastastel külalistel on lubatud festivalile siseneda ja seal viibida ainult koos vähemalt 25-aastase saatjaga. Kui nii mõnigi perekond oli oma 12- või 15-aastased lapsed kaasa võtnud, siis leidus ka isetekkelisi perekondi. Noored kõndisid mõnele täisealistest inimestest koosnevale seltskonnale ligi ja palusid saatjaks hakkamist, et festivalile sisse saada. Enamasti vastati sellistele palvetele (õnneks) eitavalt.