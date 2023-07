Elu kui seebiooper! Katie Price peab varsti kohtus aru andma

Metro kirjutab, et kohtunik kinnitas eile, et ülekuulamine tõesti tuleb.

Võlausaldajad tahavad, et praegused varad üle vaadataks ja uuritaks tausta kohta Price`ilt otse. Kuuldavasti on naine nüüdseks mingile kokkuleppele tasumise osas jõudnud.

Kindlat kuupäeva veel paika ei pandud, kuid kohtunik kinnitas, et seda tehakse esimesel võimalusel.

Price kuulutas pankroti välja 2019. aastal. Tema rahaasju arutati kohtus ka järgneval aastal, kuid siis kurtis Price, et tal on probleeme vaimse tervisega, mistap ta pole jõudnud küsimusega tegeleda.

Kogu juhtumi taustal meenutab väljaanne, et aastaid tagasi hinnati naise vara väärtuseks 45 miljonit eurot. Laristamises on ta aga osav. Kopsaka tüki varandusest võtsid muidugi ka lugematud iluoperatsioonid. Pankrotist hoolimata on ta nende tarbeks leidnud raha ka viimastel aastatel.