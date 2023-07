Brigitte Susanne Hunt kommenteerib mänedžeri lahkumist: inimene, kes jagab ärisaladusi, lastakse päevapealt lahti

Kui varem on Brigitte Susanne Hunt ja Kristina Pärtelpoeg olnud suured sõbrannad, siis sel nädalal on nende vahelt läbi jooksnud must kass. Pärtelpoeg avaldas nädala keskel sotsiaalmeedias, et tema ja Brigitte sõprus on läbi saanud ja tegi laupäeval pika postituse Malluka ehk Mallu Mariann Treimanni blogisse, kus rääkis lähemalt sellest, millest kahe südamesõbranna tüli seisneb. Sotsiaalmeedias kommenteeris kogu tüli lähemalt Brigitte ja tõi ka välja, miks sai läbi tema ja mänedžer Marjen Võsujala, kes esindas ka Kristinat, koostöö.