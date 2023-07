„KAS TUNNED MIND?“ | „Mul isegi hääl väriseb!“ Erilise inimesega kohtumine võttis Elina Borni sõnatuks

Kroonika saates „Kas tunned mind?“ käis seekord armastatud laulja Elina Born. Rahvas tundis meie seekordset külalist väga hästi, vaid mõned üksikud inimesed ei teadnud, kellega on tegemist. „Väga armas! Nii paljud teadsid. Ma arvasin, et tuleb rohkem eisid, et „ei tea“. Ma väga kartsin, mis vastused sealt tulevad, aga laulja – õige!“ reageeris Born naeratades sellele, kui hästi ta ära tunti. Elina oli saate alguses väga elevil ja andis mõista, et teda on väga raske üllatada. Seda, milliseks saate lõpp tema jaoks kujuneb, poleks ta iial arvanud. Saate lõpus toimus kohtumine, mis võttis ta mõneks ajaks sõnatuks. „Issand, mis te teete? Sihukest asja ma küll ei oodanud,“ sõnas Elina pisarsilmi.