Paap Kõlari elukaaslane Mirell meenutab nende tutvumist: olime tuttavad veel enne, kui saime tuttavaks

Nende esimene kohtumine oli aset leidnud jaanuaris, kui Mirell oli oma kabinetis Otepääl. „Väljas tuiskas ja möllas tõeline torm, kui Paap astus kabinetti plätude väel – tema puhul pole kunagi midagi tavapärast. Ta ei vaadanud isegi minu poole, ütles vaid, et tal on vaja arvutisse saada, et ilmateadet vaadata. Vaatas ilma ja vaatas ka mind,“ lausus Mirell naerdes.

Paap kostis seepeale, et võis küll Mirelli vaadata, kuid nende vanusevahe oli tema jaoks liiga suur. „Mõistsin, et saan temast vaid unistada – keelatud vili. Aja jooksul tekkis siiski suhe ja Mirell leidis vanusevahes hoopis positiivseid külgi, väites, et olulisem on, kuidas me end koos tunneme. Nüüd võib kohati väita, et olen selles suhtes isegi noorem ja kärsitum ning Mirell on vanem ja tasakaalukam,“ sõnas trummar.