KAUNIS KLÕPS | Sisulooja ja juutuuber Logan Paul kihlus modellist kallimaga

Varem on Nina avaldanud, et kohtus Loganiga New Yorkis ühel üritusel. „Ma nägin teda seal ja lihtsalt pidin talle tere ütlema,“ kirjeldas ta nende esmakohtumist ja rääkis, et juba esimesel kohtumisel tundis ta, nagu oleks Loganit teadnud mitu aastat.