Sandra Vabarna tuuritas vastsündinuga mööda maailma: mul oli klassikaline noore ema mõtlemine, et pean ise hakkama saama

Viis aastat tagasi oli Sandra koos ansambliga Trad. Attack! vallutanud maailmalavasid. „Lugesin kokku, me lendasime 83 korda, olime kolm-neli kuud Eestist eemal,“ rääkis Sandra, kes ei mõelnud, et toona pidi korralikult magama. Kogu aeg ootas ees järgmine esinemine.

Tuuritamine mööda maailma jätkus kohe pärast esimese poja sündi. Sandra meenutas, et juba kolmenädalase beebiga lendas ta bändiga Inglismaale esinema, sealt edasi ka teistesse riikidesse. See kõik tähendas Sandra jaoks magamata öid. Muusik ei võtnud poja esimese eluaasta jooksul üldse aega endale, oli ainult töö ja poeg. „Mul oli klassikaline noore ema mõtlemine, et ma pean ise hakkama saama. Mõtlesin, et kui ma olen juba selle lapse saanud, siis tuleb hakkama saada. Jalmar (Sandra eksabikaasa-toim) oli muidugi ka kogu aeg kõrval, aga teeme koos ju tööd,“ rääkis Sandra, et lapsehoidjat neil toona ei olnud.

Jalmar ja Sandra Vabarna teatasid möödunud nädalal, et otsustasid oma abielu lõpetada. Lahku mindi rahumeelselt ja koos tehakse edasi ka bändi Trad.Attack!.

„Anname teada, et oleme teinud ühise otsuse lahku minna. Elu on teekond ja me oleme jõudnud just sellesse punkti. Riidu ega draamat ei tasu siit otsida,“ kirjutab Sandra paari ühispostituses sotsiaalmeediasse. „Otsus ei tulnud üleöö ega kergekäeliselt. Vaatasime sügavalt enda sisse, käisime paariteraapias ja tegime teadliku valiku. Lahku on võimalik minna ka armastusega, teineteist ja ennast austades.“

Vabarnad annavad teada, et enam kui kümme aastat ühist teed on pakkunud neile palju armastust ja rõõmu, kurbust ja pisaraid, helgust ja raskusi, avastamist ja kasvamist ning et nad on väga tänulikud ja õnnelikud selle aja eest. „Meil on kaks last, kes on meie jaoks kõige kallimad inimesed siin maailmas. Kasvatame neid ühiselt ja suure armastusega edasi,“ oli kirjas postituses.

2016. aasta augustis abiellunud Jalmaril ja Sandral on kaks poega - Villem sündis 2018. aasta juulis ja Kuu 2021. aasta veebruaris.