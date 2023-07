FOTOD | Tammsaare „Elu ja armastuse“ filmivõtted jõudsid lõpule

Produtsent Adeele Tähemaa sõnul kestis võtteperiood kuu aega. „Meil vedas väga ilusate ilmadega – saime kõik välivõttepäevad teha planeeritud aegadel ja sisevõtted olimegi planeerinud juulisse, kui hakkas rohkem vihma sadama. Filmitegijad sõltuvad ilmast väga palju, mistõttu on lihtsalt suurepärane, et „Elu ja armastuse“ vaataja saab filmis näha Eesti suve kõige ilusamat osa.“

1933. aasta suvel tuleb paremaid võimalusi otsiv Irma maalt linna sugulase Lonni juurde. Irma on keskkonnavahetusest vaimustuses, Lonni aga linnaelus pettunud ja näeb Irma tulekus uut värskust ka enda jaoks.

Vastandlik armastuslugu on asetatud poliitilisele taustale, kus vapside ja president Pätsi vaheline mõõduvõtt depressiooniajast pakitsevat õhustikku veelgi pingestab.

„Elu ja armastus“ on lühifilmide ja reklaamidega auhindu võitnud režissöör Helen Takkini debüütmängufilm. Filmi produtsentideks on Taska Filmist Kristian Taska ja Adeele Tähemaa („Nimed Marmortahvlil“, „1944“, „Talve“, „02“, „Apteeker Melchior“), Apollo Film Productionsist Tanel Tatter ja Veiko Esken („Talve“, „Soo“, „Apteeker Melchior“). Filmi operaator on Alvar Kõue, kunstnik Kamilla Kase, kostüümikunstnik Anu Lensment, helilooja Mick Pedaja, stsenarist Martin Algus (“Soo“, „Kalev“, „Talve“, „Sangarid“).