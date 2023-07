Ongi kõik! Elton John andis oma hüvastijätutuuri viimase kontserdi naaberriigis: „Täna on viimane õhtu“

Pärast viit aastat ja 330 kontserti jätab 76-aastane „Rocket Man“ tuuritamisega hüvasti. Elton olevat viimase kontserdi ajal publikule öelnud: „Mu elutöö on olnud teile mängida ja te olete olnud absoluutselt suurepärased,“ vahendab BBC.

Elton kinnitas viimase kontserdi ajal, et ta ei hakka enam kunagi tuuritama ning andis mõista, et tal on aeg tähelepanu oma lähedastele suunata. „Ma tahan oma tänu väljendada perekonnale, poegadele, oma abikaasale, kõigele. Ma olen selle välja teeninud.“

52 aastat muusikakarjääri pidanud Sir Elton John jagas sotsiaalmeedias meenutust tuurist ja kirjutas video pealkirjaks: „Milline teekond see tuur on olnud ja nüüd leiame ennast selle lõpust. Täna on viimane õhtu.“

Videos on välja toodud, et Elton lahutas viimase tuuriga üle kuue miljoni fänni meelt ja kandis 16 korda Gucci kostüüme. Samuti on ära mainitud, et teadaolevalt tehti tuuri jooksul kaks abieluettepanekut.

Kodumaal andis Sir Elton John oma viimase kontserdi Glastonbury festivalil. Pärast teist laulu ütles Elton publikule: „Ma poleks eales arvanud, et ma kunagi Glastonburys esinen. See on minu jaoks väga eriline ja emotsionaalne õhtu, sest see võib olla minu viimane kontsert Inglismaal nii, et ma peaksin pigem hästi mängima ja teie meelt lahutama. Te olete siin nii kaua seisnud ja ma tõesti hindan teie riietusi ja kõike muud. Hämmastav,“ vahendab Sky News.

Tuuritamine sai alguse 2018. aastal, aga lükkus koroonapandeemia tõttu 2020. aastal kaks aastat järjest edasi ja sai hoo uuesti sisse 2022. aastal. Tuur lõppes kaks päeva tagasi.