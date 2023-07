Valus apsakas: Saksamaal esinenud Pink naljatles teadmatusest Rammsteini üle, publik istus haudvaikuses

Ameerika poplaulja Pink andis 9. juulil kontserdi Saksamaal Kölnis, mille raames soojendas ta tavapäraselt publikut üles nendega suheldes, vahendab ajakiri Stern. Muu jutu seas soovis Pink ka head LGBTQ+ kogukonnale suunatud Pride’i nädalat ja lehvitas laval vikerkaarelippu. Rahvas aga selle kõige peale väga ei reageerinud.

Et publikut turgutada, hakkas Pink naljatlema, et ta sooviks saada kunagi saksa legendaarse industriaalbändi Rammsteini pileteid.

„Kui sa pole kunagi näinud mitte ühtegi Rammsteini live-esinemist, siis peaksid sa kindlasti mõnele minema,“ ärgitas Pink rahvast ja lisas, et bänd „paneb enda publiku laval toimuvaga põlema“. Saksa publik oli kõne ajal sisuliselt juba haudvaikseks jäänud ning see tegi lauljatarile lausa häbi. Ent ta jätkas enda kõnet.

„Ei? Teile ei meeldi Rammstein? Kas nad on tühistatud? Miks? Kas nad panid kellegi põlema ja ei suutnud tuld kustutada? Nii et nad meile ei meeldigi eriti? Olgu, blokeerime neid siis kõik koos! Mind on tühistatud vähemalt 48 korda,“ rääkis Pink laval, viidates nn tühistamiskultuurile.

Ilmselgelt polnud Pink kursis sel suvel Rammsteini ümber toimuvate skandaalidega. Teatavasti on mitmed naised väitnud, et neid on bändi järelpidudel väärkoheldud. Eriti on näpuga näidatud Rammsteini ninamehe, 60-aastase Till Lindemanni suunas, kelle suhtes on algatatud isegi uurimine. Bänd ja Lindemann ise on süüdistusi kategooriliselt eitanud.

USA lauljatar viidi aga pärast kontserti olukorraga kurssi, mistõttu postitas ta pärast talle Twitteris jagatud sellekohasele artiklile vastuse.

„Jah, see on jama. Keegi rääkis mulle pärast kontserti. Aitäh, et andsite teada. Väga nõme olukord.“

Pinki Kölni kontsert oli muidu Saksamaa ajakirjanduse teatel olnud äärmiselt hea ja professionaalne ning sai palju positiivset vastukaja.