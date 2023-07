Legendaarne Claire’s Birthday annab kaks viimast kontserti

Kuna noorem põlvkond on bändi kuulnud vaid salvestistelt ning möödunud on täpselt 20 aastat Claire’s Birthday ametlikust laialiminekust, tuldi sel suvel üle aastate uuesti kokku. Kindlasti ei ole tegemist comeback’iga - juuli alguses esineti Võrumaal festivalil „Võnge 2023“ ja sealne taaskohtumine fännidega andis tõuke veel kaheks viimaseks ülesastumiseks Tartus Atlantise Majas ning Tallinnas Telliskivis klubis D3.

Bändi esimeseks hitiks oli lugu nimega „Venus“, mis ilmus aastal 2000 samanimelisel albumil. Hoolimata asjaolust, et Claire’s Birthday lood olid ingliskeelsed, kujunes albumist ja selle nimiloost tõeline menuk. Venus“ mõjus sajandivahetuse Eesti muusikamaastikul justkui värske tuuleiil – puudus eestlastele omane aktsent, lood olid kaasakiskuvad ning usuti, et Claire's Birthday'd ootab ees hiilgav, ehk isegi rahvusvaheline karjäär.

Ansambel pärjati 2000. aasta Eesti Muusika Auhindadel ''Aasta ansambli'' ja ''Uue tulija'' tiitlitega. Järgneva tegevuse jooksul anti välja veel kaks kauamängivat - „City Loves“ (2001) ja „Future Is Now“ (2003). Claire's Birthday lõpetas oma tegevuse 2003. aasta kevadel Lätis, Eurovisioonivõistluse laval, esitades lugu „Eighties Coming Back“. Eplik ja Pehk jätkasid soolokarjääridega, Mäesalust kujunes Eesti hinnatumaid heliinsenere ning bändi basskitarrist Ivo Etti mängib siiani ansamblis Ewert & The Two Dragons.