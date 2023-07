FOTOD | Komöödiasari „Alo“ tuleb taas: 3. hooaja režissööriks on Franz Malmsten ja külalisnäitlejaks Andres Kõpper

„Tuntud ja armastatud artiste on „Alost“ läbi käinud igal hooajal, näiteks Liis Lemsalu tegi rolli esimeses hooajas, teises Ott Lepland ja sel hooajal on niimoodi, et ühe hea kõrvalosa teeb Andres Kõpper ja tema kõrval teinegi muusik, kes hetkel saladuseks jääb,“ sõnab „Alo“ produtsent Karl Kermes .

„Seriaali iseloomustab see, et iga hooaja juures olnud debüteeriv režissöör ja sel aastal oli meil Franz Malmsten. Koostöö Franzuga oli lihtsalt suurepärane. Võtete ettevalmistamine ja planeerimine oli äärmiselt keeruline, sest tippnäitlejad on armastatud nii teatrite kui ka seriaalide poolt, lisaks teevad palju muid töid ehk alates novembrist sai planeerima hakatud ja produtsendina polegi ma varem nii sügavale kaevanud, et näitlejate võttepäevi kätte saada. Hea meel, et näitlejatel on tööd palju ja hõivatus suur, aga kui saime lõpuks paika päevad, siis võtted sujusid imehästi. Olime hästi mõnusa flowga ja heas energias. „Alo“ on koosloome ja see koosloome energia jätkus ka ilusti 3. hooaja võtetega,“ rõõmustab Kermes.