Hullus hakkab üle piiri minema: ka Harry Styles langes Viinis laval olles rünnaku ohvriks

Viimasel ajal on tekkinud trend, kus loobitakse artistidele erinevaid esemeid, et neile pihta saada. Möödunud nädalatega on ohvriks langenud mitmed artistid ja nüüd ka Briti muusik Harry Styles. Laulja esines eelmisel laupäeval Viinis oma tuuri „Love on Tour“ raames. Kontserdi ajal visati rahva seast objekt, mis tabas muusikut otse silma.

Videos on näha, kuidas Styles tabamuse hetkel kokku tõmbub ja kummardab. Samal ajal tundes valu ning kattes silma käega. Muusik ei ole sotsiaalmeedias toimunu kohta kommentaari andnud. Samuti ei ole seni veel selge, mis objekt muusikut tabas.

See ei ole küll esimene kord, kui Harry Styles on laval esinedes sattunud lendava objekti sihtmärgiks. 2022. aasta kontserdi ajal Los Angeleses loobiti muusikut Skittlesi kommipakiga. Intsidendi peale postitas Skittlesi ametlik Twitteri konto oma jälgijatele sõnumi: „Ei arvanud, et mul on vaja seda öelda: Palun ärge visake Skittleseid, “ vahendab CNN.

Styles liitub järjekordselt nende artistide nimekirja, keda on hiljuti esinemise ajal loobitud objektitega. Kroonika kirjutas, et eelmisel nädal avastas Pink oma Londoni kontserdi ajal, et lavale on visatud läbipaistev kott hall pulbriga. Ta võttis kätte ja pöördus fänni poole, et täpsustada, kas see on ta ema.

Sotsiaalmeediasse postitatud videos ei ole kuulda fänni vastust, kuid poptähe reaktsioonist võib eeldada, et oli jaatav. „Ma ei tea, kuidas ma selles osas end tunnen,“ vastas Pink , kes tundus olevalt segaduses. Seejärel jalutas muusik lava peal edasi ja lisas: „Pean ütlema, et see oli küll esmakordne.“

Kaks nädalat tagasi katkestati Bebe Rexha kontsert, sest publikust visati telefoniga vastu nägu. Poptäht kukkus valust põlvili, pärast mida toimetati teda kiiresti lavalt minema haiglasse, vahendab The Mirror. Päev hiljem jagas poptäht Instagramis fotot sinise silmaga ja üle kulmu ulatuvate plaastritega, teatades: „Mul on kõik hästi.“

Sarnased probleemid on ette tulnud ka Lil Nas X-il Rootsis Lollapalooza festivali ajal, kus visati lavale kummist vagiina. Eelmisel nädalal visati kantrilaulja Kelsea Ballerini suunas käekett selliselt, et viimane tabas lauljat silma. Samuti ka tormas tundmatu mees lauljanna Ava Maxi Los Angelese kontserdil lavale ja lõi muusikut.