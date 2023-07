Intensiivravil olnud Madonna pöördus avalikkuse ette: haiglas ärgates mõtlesin esimesena laste peale, siis fännidele

Kaks nädalat tagasi tuli avalikuks jahmatav uudis, et maailma üks tuntumaid artiste Madonna on võidelnud tõsiste tervisehädadega ja viibinud vahepeal haiglas intensiivravil. 64-aastane popstaar on tänaseks pöördunud ka avalikkuse ette ja tõdeb, et on paranemas, aga et peab maailmaturnee esinemised oktoobrisse edasi lükkama.