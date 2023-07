Brigitte Susanne Hundi eksmees Hendrik avaldas, mida ta tüdrukute suurest draamast arvab

„See küsimus on olnud kõige populaarsem küsimus ja pean õiglaseks sellele ka vastata,“ tunnistas Terras. Mees otsustas Brigitte ja Kristina tülist rääkida omapärasel viisil.

Hendrik tõlgendas oma vastust läbi oma lemmik filosoofi Marcus Aureeliuse. „Ta on öelnud, et sul on alati valik asjade kohta mitte arvamust omada ja asjad mida sa ei kontrolli, ei küsi su käest, et sa nende kohta arvamust omaksid,“ tsiteeris Terras filosoofi.

„Minu arvamus on see, et mul ei ole selle kohta ühtegi arvamust,“ ütles ta lõpetuseks.

Eelmise aasta ühe vaadatuima meelelahutussaate „Vallaline kaunitar“ publik mäletab siiani selle viimast osa, kus läksid ootamatult lahku saates teineteise leidnud ja kihlunud Brigitte Susanne Hunt ja tänaseks riigikokku valitud Eesti 200 poliitik Hendrik Johannes Terras. See oli hoop Brigittele, kui Hendrik mõni aeg enne viimast saadet keeldus tulemast temaga ühisele reisile ja andis mõista, et tegelikult ta ei näe neil ühist tulevikku. Tõsielusaade sai unustamatu lõpu Pärnus toimunud vestlusõhtul, kus Brigitte ja Hendrik avalikkuse ees tulist sõnasõda pidasid.

Hendrik Terras on tänaseks uues suhtes. Mehe uus väljavalitu on Saaremaalt pärit Maria, kes on ettevõtja ja Euroopa Liidu kübersuutlikkuse kasvatamise projekti nõunik.