Päästetud kanade seast tegi eilses „Ringvaates“ eetridebüüdi endine puurikana Matilda. Räsitud linnuke alustas saadet suure loomasõbra Alika Milova süles. Marko imestas, et kuhu Matilda oma suled jättis. „Päris rääbakas näeb välja, kus tal kõik need suled kadunud on?“ Selle peale kommenteeris Nähtamatute Loomade kampaaniajuht Mari-Liis Jaik, et linnuke näeb selline välja endiste, kohutavate elamistingimuste pärast. „Need on sellised, mida võib-olla ka oma kõige hullemale vaenlasele ei sooviks. Ta elas sellises traadist puurist.“