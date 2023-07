FOTOD | Padar purjetamas ja Ines laulmas: Muhu väina regatt on täies hoos

Tänavune Muhu väina regatt algas 8. juulil ning kestab järgmise laupäevani. Regati kolmandal päeval võeti ette kõige pikem etapp, kui purjetati Pärnust Kuressaareni. Kui purjetajad sadamasse jõudsid, said nad korra lõdvaks lasta ja puhata. Sadamas toimus selle etapi autasustamine. Piltidelt nähtus, et regatis osaleb ka just abieluranda sõudnud Tanel Padar. Õhtul andis peole, kuhu oli oodatud ka publik, hoogu Eda-Ines oma bändiga.