FOTO | Artjom Savitski ei karda süste: „Ma tunnen end palju paremini, kui vanaduse märgid pole otsaette kirjutatud“

Artjom Savitski botuliinisüstide kogemuslugu on medemis.ee lehel juba eelmise aasta detsembrist. Eilses Instagrami storys avaldas Artjom, et käib süste tegemas, kuna tunneb ennast tänu nendele palju paremini. „Enesekindlus to the max (maksimumini välja -toim)!“

Medemise kogemusloos on Artjom välja toonud, et otsmikukortsud on teda vaevanud juba kümme aastat. „Olen väga emotsionaalne oma kulmudega ning see tegi oma töö. Ema soovitas mul juba ammu selle peale mõelda, kuid mehelik uhkus hoidis mind tagasi ja otsmiku kortsude parandamiseks pole ma mingeid muid meetodeid katsetanud. Õnneks, kuna mind ümbritsevad inimesed, kes on iluvaldkonnas tegevad või olid end varasemalt juba süstinud, siis mingit negatiivset eelarvamust mul botuliinisüstide osas ei olnud. Teadsin, et see on aine, mis tuimestab lihase ja kaob mõne kuu pärast kehast. Lisaks oli mu ema samuti sel teemal piisavalt pädev ning julgustas mind.“