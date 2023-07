Tuline võistlus: roosamannalik „Barbie“ ja sünge „Oppenheimer“

21. juulil esilinastub kaks kauaoodatud filmi: Gerwigi roosamannalik „Barbie“ ja Nolani sünge „Oppenheimer“. Samal päeval kinodesse jõudmine on tekitanud sotsiaalmeedias suurt kära ja meemimöllu. Mõlemas filmis on ülemaailmselt tuntud näitlejad, mis teeb konkurentsi veelgi suuremaks. Internet on sellele erakordsele võistlusele ka nime pannud – „Barbenheimer“.

Jälgides sotsiaalmeediat ja seansside arve, siis tundub, et „Barbie“ osutub populaarsemaks valikuks. 21. juulil on Tallinna Apollo kinodes ainult üks „Oppenheimeri“ seanss, kuigi „Barbie“ filmi seansse on lausa 12. On mõistetav, et Nolani filmile ei saa teha nii suurt ja säravat reklaami kui „Barbiele“.