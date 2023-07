OTSEFOTOD | Muusikaline lavastus ''Minul on vari'' tõi kohale sajad suvised teatrisõbrad

Muusikalise lavastuse „Minul on vari“ stsenaarium on loodud lootuses liita meie lõhestunud ühiskonda, tuletamaks inimestele meelde, et vaatamata erinevatele tõekspidamistele, on olemas miski, mis on kõigi jaoks tingimusteta armas – need on meie omad laulud ja luuletused, mis kirjeldavad meie puhtamaid lootusi, Eestimaa võrratut ilu ja armastust üksteise vastu, sest lõppkokkuvõttes oleme me kõik ilusad ja head.