„Miks 12-aastasel on tätoveering,“ David ja Victoria Beckhami noorimast lapsest postitati ebasobilik pilt

Briti staarid David ja Victoria Beckham tähistasid möödunud nädalavahetusel noorima lapse sünnipäeva. Paari ainus tütar, Harper Beckham, sai 12-aastaseks. Sünnipäeva tähistasid ka muidugi Harperi vanemad vennad: Brooklyni, Romeo ja Cruziga. Brooklyni abikaasa Nicola postitas Instagrami sünnipäevalapsest pildi, mis vihastas mitmeid fänne, vahendab Daily Mail.

Sadu Nicola Peltzi sotsiaalmeedia jälgijad vihastasid, et ta ei oleks pidanud postitama selliseid pilte 12-aastasest Harperist. Pildil näitavad Peltz ja Harper oma samasuguseid võltsitud tätoveeringuid. Mitmed fännid arvasid, et Beckhamite lapsel on päriselt 12-aastaselt tätoveering.

Näitleja Nicola näitas pildil oma uut tätoveeringut alaseljal, kuid Harper tõstis ka oma valge särgi üles, et näidata sama tätoveeringut oma ribidel.

„Palju õnne sünnipäevaks mu väikesele 'õele' Harperile, sa oled kõige imelisem tüdruk, mul on nii hea meel, et sa minu elus oled,“ kirjutas Peltz Instagrami postituse alla. „Ma armastan sind rohkem, kui sa isegi tead seda! (Kas me saame igavesti samasugused olla??)“

Pärast postituse jagamist Instagramis, avaldasid mitmed fännid oma arvamust. Paljude jaoks oli pilt ebasobilik, iseg kui tätoveering oli võlts. „Ma uskusin täielikult, et Harperil on 12-aastaselt tätoveering, kui ma seda nägin. See ei tohiks olla internetis,“ kirjutas üks fänn. „Ma arvasin, et keegi on tõesti lasknud oma12-aastasel tätoveeringu teha,“ kirjutas keegi teinegi.

Vaatamata tätoveerimisdraamale tundus Harperil olevat oma unistuste sünnipäevapidu. Ka mitmed pereliikmed jagasid oma tunnustust ja armastus sünnipäevalapse suhtes.

Õnneks on David ja Victoria harjunud kehakaunistustega. Eelmisel suvel avaldas Beckhamite vanim poeg Brooklyn, et tal on lausa üle saja tätoveeringu.

Kroonika kirjutas, et Brooklyn Beckham ja Nicola Peltz kihlusid 2020. aasta juulis ning nende pulm lükkus pandeemia tõttu kolm korda edasi. Paar abiellus eelmise aasta aprillis Floridas ja nad pidasid maha uhke pulmapeo.