Räppar Säm tegeleb muusika kõrvalt investeerimisega: „See oli nagu kasiino – totaalne loterii“

Noore räpparina on Säm juba andnud välja mitu populaarset singlit ja esinenud Eesti vabariigi aastapäeva kontserdil. Muusika loomingu kõrvalt tegeleb ta ka investeerimisega: „Korraga vaatasin, et üks kaaslane asjatas seal krüptoga, ning see tundus äkitselt nii põnev.“

Sämi investeerimistee algas kaitseväes ja vaatas, et üks kaaslane tegeleb krüptoga. Tol ajal oli krüptosse investeerimine väga populaarne ja trend oli tõusulainel. Räppar tunnistas, et isegi kui ta vahepeal kahekordistas oma raha, ent tuli mingi hetk suur langus ja kaotas kõik. „Lollus ei olnud krüptosse raha paigutamine, vaid see, et me kambakesi hakkasime erinevaid coin’e ostma võimendusega,“ selgitab Säm Ärilehele.

Pärast kui krüptoäri ebaõnnestus, oli ta järgmine kokkupuude investeerimisega Tallinna Tehnikaülikoolis. Säm läks ärinduseriala õppima, siis hakkas põhjalikumalt õppima ja tundma investeerimismaastiku. Praeguseks on Säm oma portfelli investeerinud ligikaudu 25 000 eurot.

Sämi elu suurim investeering oli tema kursakaaslase tõukerattaüüri ettevõttesse, Hoog Mobility. Summat küll ei soovinud avaldada, kuid ütles, et investeeris viiekohalise arvu. „Hoog on veel väga noor, kuid sel aastal oleme väga kiiresti laienenud. Kui nad augustis alustasid, oli 20 tõukeratast. Nüüd on meil 256 tõukeratast, mis on tohutu hüpe,“ märgib Säm.