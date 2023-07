Kes ees, see mees! The Weekndi lisapiletid tulevad müüki

Tuletame ka kõigile fännidele meelde, et järelturult on piletite ostmine seotud paljude ohtudega – kuna pileti autentsust pole võimalik peale vaadates tuvastada, siis on tõenäoline, et sama piletit on müüdud edasi juba mitmele erinevale inimesele. Pettuse puhul ei saa korraldaja aidata ega vastutada.

The Weekndi lavanime taga on 32-aastane Kanada muusik Abel Tesfaye, kes nooruspõlves just kõige eeskujulikuma käitumisega silma ei paistnud. Pärast narkootikumidega äritsemise pärast politseiga kokku jooksmist otsustas ta aga oma elu muuta ning hakkas lihttöö kõrvalt muusikale keskenduma. Strateegia oli paigas: avaldada alguses pigem anonüümselt, seejärel ennast tükkhaaval avades. Edu järgnes, kui Drake’i mänedžer Oliver El-Khatib muusikut promoda aitas ning sealt suurematele koostöödele juhatas. The Weekend võitis oma esimese Grammy filmi „Beauty Behind the Madness“ helireaga just sel ajal, kui sai filmi „Fifty Shades of Grey“ jaoks kirjutatud loo „Earned It“ (2015) Oscari-nominatsiooni. „Ma arvan, et tähed kindlasti soosisid mind sel hetkel,“ ütles ta ajakirjandusele. „Kuigi me tegime selle nimel palju rasket tööd, tunnen lihtsalt, et olin õigel ajal õiges kohas.“