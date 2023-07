Brigitte Susanne Hunt petmisskandaalist: tegemist on minu endise mänedžeri kättemaksuga. Mänedžer Marjen: Brigitte on suuremates seltskondades hoobelnud Rahumaa teemadel

Eile kirjutasid Kroonika ja teised meelelahutusväljaanded, et Brigitte Susanne Hundil oli väidetavalt sõbranna Elisa Kolgi peigmehe ärimees Indrek Rahumaaga sel aastal salasuhe. Brigitte väidab Kroonikale, et tema endine mänedžer Marjen Võsujalg avalikustas tema ja Indreku väidetava petmisskandaali. „Tegemist on minu endise mänedžeri kättemaksuga,“ ütleb Hunt.