VIDEO | Korralik naeruteraapia: siin on kogumik lõbusatest „Uue alguse“ 2. hooaja võtteäpardustest

Esimese hooaja lõpust on vahepeal möödunud aasta ning uue reaalsusega harjumine pole Pajude perekonna jaoks sugugi lihtsamaks muutunud. Pigem vastupidi – vahepealse aja jooksul on omavahelised suhted veelgi kentsakamalt sõlme läinud, igapäevareaalsuses on endale leidnud koha pööraseks ajav armukadedus ning tervise- ja majandusmured sunnivad tegema keerulisi otsuseid.