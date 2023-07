Kuula | Möödunud aasta publikurekordi pälvinud ADA. Rääkimata lugu viimaseid kordi laval

Saates tuuakse esile lavastuse olulisus kultuuripärandi edasikandmisel ja uutele põlvkondadele tutvustamisel. „Ada. Rääkimata lugu on kultuurivaade ühest küljest Adast endast, aga teisalt ajastu suurkujudest, kes kujundasid tollast kultuurielu. Selle kaudu on nooremal generatsioonil võimalus tunnistada, millist elu elasid nende vanavanemad noorena,“ selgitab Toompere. Märkimata ei saa jätta, et rääkimata lood tuuakse publikuni suurejoonelise produktsiooni ja huumoriprisma kaudu.

Muusikalise lavastuse üheks ajendiks on Urmas Oti intervjuu Ada Lundveriga saatesarjas „Carte blanche“. „Teatrit ei saa teha inimesest, kes on igav. Ada õnnestumised ja ebaõnnestumised pakuvad materjaliks palju kõneainet,“ selgitas Oja.

Produtsendid Marek Toompere ja Tarmo Kiviväli on Thors Films meeskonnaga taaselustanud Eesti kultuuri suurkujude lugusid lähiminevikust. Esimeseks suvelavastuseks oli „Vana klaver ehk suusabaasis on tantsupidu“ Kalmer Tennosaarest, millele järgnes „Ada. Rääkimata lugu“. „Mõlemad lavastused andsid kinnitust, et sellised projektid köidavad publikut ning ka 2024 aasta suvelavastuseks on meil järgmine subjekt välja valitud,“ lisas Toompere.