Hittsarja “The Office“ staar avameelselt: ma olin sarja filmimise ajal väga õnnetu

Sarjas ekstsentrilist Dwight Schrute`i kehastanud Wilson meenutas toonaseid aegu podcastis „Club Random“, vahendab Daily Mail. Näitleja ütles saatejuht Bill Maher`ile, et arvas toona, et sarjas osalemine pole „piisav“.

„Kui ma olin „Kontoris“, siis olin mitu aastat õnnetu, sest sellest ei piisanud mulle,“ ütles Wilson ja jätkas: „Nüüd ma muidugi mõistan, et olin hittsarjas, mis kandideeris iga aasta Emmyle, teenisin tonnide viisi raha ja töötasin koos imeliste näitlejatega, nagu Steve Carell, Jenna Fischer ja John Krasinski ning imeliste stsenaristide ja lavastaja Paul Feig`iga.“

Wilson mõtiskles, et olukord oli huvitav, kuna vaatajatele sari väga meeldis, kuid ta ise ei suutnud enda edu kohe kuidagi nautida. „Ma mõtlesin, et „miks ma ei ole filmistaar? Miks ma ei ole järgmine Jack Black või Will Ferrell?“,„ rääkis näitleja. Ta lisas ka, et teda painas mõte sadade tuhandete dollarite teenimisest telestaarina, kui ta võiks teenida miljoneid filmistaarina.

Tänu seriaalile sai Wilson siiski ka mõned filmirollid, aga need polnud eriti edukad. Näiteks tegi ta kaasa 2008. aasta filmis „The Rocker“, mida paraku kassaedu ei saatnud. Ta mängis ka filmides „Weird: The Al Yankovic story“ ja „Jerry & Marge go large“.

„The Office“ on 2005. aastal eetrisse läinud USA komöödia, mida on üle maailma saatnud hiigelsuur edu. Selle loojate seas on näiteks ka menukoomik Ricky Gervais. Sari räägib USA väikelinnas asuvas paberifirma kontoris toimuvast.