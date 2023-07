Muusik EiK avaldas suvise pala: see üürike valge aeg aastas on eestlase jaoks seotud tugevalt paanikaga

Äsja ilmunud suvise maiguga lugu peegeldab autori sõnul paljudele tuttavat hirmu kiiresti mööduvate hetkede ees. „See üürike valge aeg aastas on minu meelest eestlase jaoks seotud tugevalt suure paanika ja ilmajäämis-hirmuga – järsku on su ümber nii palju hoomamatut, kõikjale tahaks jõuda ja see tekitab pinget,“ lausub EiK.