FOTOD | Näpud täiesti põhjas? Hittsarja „Beverly Hills, 90210“ staar Tori Spelling ööbis oma viie lapsega odavas motellis

Spelling rääkis maikuus meediale, et ta arvas alguses, et lapsed tõid haiguseid koju koolist. Mingi hetk aga tundus, et kuna lapsed on kodus rohkem haiged, siis peab põhjus olema muus.

Juunis teatas saatejuhina tuntud Dean McDermotist Instagramis, et lahutab enda 18 aastat kestnud abielu Tori Spellinguga. Kuigi praeguseks on postitus kustutatud, siis allikate sõnul olevat paaril lahutusega tõsi taga. Meedia kommentaaripalvetele ei ole paar seni vastanud.

Kuigi Tori Spelling mängis kultussarjas „Beverly Hills, 90210“ üht peategelast Donnat, on teinud kaasa mitmetest tõsieluseriaalides ning on ka nüüdseks meie seast lahkunud eduka produtsendi Aaron Spellingu tütar, siis rahalises mõttes ei ole tema teekond olnud väga roosiline. Tema väikesed rollid filmides ja seriaalides pole eriti sisse toonud ja „kirsiks tordil“ jättis tema isa - kelle vara väärtus oli viimase surma ajal 2006. aastal ca 500 miljonit dollarit - Torile ja tema vennale Randyle mõlemale vaid 800 000 dollarit. Mees uskus, et see on mõlemale piisav summa. Enamik Aaron Spellingu varadest läks tema abikaasale ja Tori ning Randy emale Candyle.