FOTOD | Muusik Ivo Linna: Tartu on nagu vana jaam, kust ma oma teed alustasin

Autovabaduse laval tõdes Iff, et veetis oma elu õnnelikumad aastad Emajõelinnas. „Tartu on nagu vana jaam, kust ma oma teed alustasin,“ sõnas Linna. „Loodan, et järgmisel aastal, mil Tartu on Euroopa kultuuripealinn, kohtume jälle,“ lisas ta.