KLÕPS | Märulistaarist sai kuldkiharatega Ken: avaldati musklimäe John Cena „Barbie“ filmi tegelaskuju foto

Cena rääkis telekanali IHollywoodTV erisaates, et ta oli algusest peale kogu filmi konseptsioonist lummatud ja loodab, et film tekitab ühiskonnas diskussiooni. Mees usub, et publik kõnnib pärast filmi ära erinevate, isegi vastuoluliste tunnetega ja see ongi tema arust parim meelelahutusvorm üldse.