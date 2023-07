Suhtekorraldaja Aune Pasti soovitus Brigitte Susanne Hundile: gaas põhja!

Aune Past on arvamusel, et Birgitte Susanne Hunt saab BSHks olemisega suurepäraselt hakkama. „Seega on ainult üks soovitus: volume up!“ Eestis on ikoon, kes on teinud bravuuritsemisest kaubamärgi - Anu Saagim. Siia kõrvale ei ole kedagi panna. Staatus on saavutatud plaanipärase (mõnikord pisikeste ootamatustega, tõsi küll) ja pikaajalise tööga.“