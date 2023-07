Soome toit ei pakkunud huvi: mida ostsid Joe Bideni käsilased kohalikust poest söögiks-joogiks?

USA president Joe Biden käis neljapäeval Helsingis visiidil. President ja saadikud ööbisid Kamppi lähedal asuvas Radisson Blu Royal hotellis. Ööbimispaiga kõrval on Aleppo toidupood, mida Bideni saadikud külastasid vahetult enne Põhjamaade ja USA tippkohtumist, vahendab Ilta-Sanomat.

Mitmed ülikondadesse riietatud inimesed lahkusid hotelli tagaukse kaudu. Sealt edasi pidid nad läbima turvakontrolli telgi ja aiaga piiratud ala, et teha oma ostu- või kohviretke.

Tundus, et suurt soovi kohaliku toodete järele ei olnud, vaid haarati kohe Ameerika näksi. Kõige enam oli võetud karastusjook Coca-Cola ja soolased suupisted, eriti Pringles kartulikrõpsud. Mõne ostukotis oli märgata viinamarju, pähkleid ja kuivatatud puuvilju.

Poemüüja ütles, et terve nädal on Bideni saadikud hotelli kõrval asuvat poodi külastanud. Nädala jooksul on läbi käinud poest mitmed turvatöötajat, politseiniku ja ameeriklast. Müüja sõnul pole koahliku toodete järele suurt nõudlust olnud, kuid lisaks krõpsudele ja Coca-Colale haaras Bideni kaaskond kaasa ka rahvusvaheliselt tuntud kommibrände.