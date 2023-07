Hämmingus Jüri Ratas BSH skandaali kohta: no seda lõpuküsimust ma tõesti ei oodanud

Eesti ühiskonnas on veel tõsiseid probleeme ja teie olete tuntud kui sildade ehitaja, kui lepitaja, kui vaenupoolte kokkuviija, andke, palun, retsept, kuidas saaks oma suhted uuesti normaliseerida teie hea saatekaaslane Brigitte Susanne Hunt ja Kristina Pärtelpoeg?

(Vaikus. Neli sekundit.)

No seda lõpuküsimust ma tõesti ei oodanud, kui see on lõpuküsimus.

Lõpuküsimus tuleb veel, aga nii, võtsite endale mõtlemisaega ja nüüd ma kuulan vastust.

Ma arvan, et teha üks korralik saun. Vihelda.

Kroonika on nüüd sisuliselt nädal kajastanud erinevaid skandaale seoses suunamudija Brigitte Susanne Hundiga. Selle aja jooksul oleme kirjutanud muuseas tema tülist Kristina Pärtelpojaga, tülist ja sellest johtuvalt ka koostöö lõppemisest mänedžer Marjen Võsujalaga ning väidetavast salasuhtest sõbranna Elisa Kolgi kallima Indrek Rahumaaga.

Kroonika palus kommunikatsioonieksperdilt Aune Pastil seega anda Brigitte Susanne Hundile nõu, kuidas oma jälgijatega sotsiaalmeedias suhelda.

Aune Past on arvamusel, et Birgitte Susanne Hunt saab BSH-ks olemisega suurepäraselt hakkama. „Seega on ainult üks soovitus: volume up!“ Eestis on ikoon, kes on teinud bravuuritsemisest kaubamärgi – Anu Saagim. Siia kõrvale ei ole kedagi panna. Staatus on saavutatud plaanipärase (mõnikord pisikeste ootamatustega, tõsi küll) ja pikaajalise tööga.“

„Miks ainus soovitus BSH-le on „gaas põhja“? Sest BSH on tänase ühiskonna produkt. Tema Instagrami kasutajal on 120 000 jälgijat. Tõsi, tipptegijatest jääb see maha. Näiteks Maria Rannaväli (554 000 jälgijat) ja Erna Husko (317 300) on kaugel ees,“ ütleb Past, ent nendib, et ka Brigitte 120 000 jälgijat pole paha.

„Liiati on BSH tegev väga erinevates valdkondades. BSH ettevõtted BSH OÜ ja Lõuapoolik OÜ teenisid ilusaid kasumeid.“