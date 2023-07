Ekspertiisi üllatav tulemus: Lisa Marie Presley suri hoopis kaalulangetuseks mõeldud lõikuse tagajärjel

13. juulil avaldatud raportis välistas kohtuekspert surma loomulike asjaolude tõttu ja ütles, et südame seiskumine oli seotud „takistusega peensooles“. Selline olukord tekib siis, kui soolestikku tekib mingi ummistus. Tavaliselt tekib see soolestikuvähi, ravimite või operatsioonist tingitud armkoe tekkimise tõttu.

Presley juhtumi puhul ütleb raport, et põletiku tõttu elundite kokku kleepumine tekkis Presley`l kaalulangetuseks tehtud maovähendusoperatsiooni tõttu, mille naine lasi endale paar aastat tagasi teha. „See on päris tavaline pikaajaline komplikatsioon sellise lõikuse puhul,“ seisab raportis.

Varem oli üldlevinud arvamus, et Presley suri narkootikumide pikaaegse tarvitamise tõttu.

Burbanki haigla kiirabiarts Dr Angelique Campen ütles BBC-le, et surmad peensoole ummistuse tõttu on tegelikult harvad. Enamikel juhtudel tunnevad patsiendid sellise vaeguse puhul nii suurt valu, et nad pöörduvad haiglasse.