FOTOD | Merepidu alaku! Tallinnas algasid merepäevad, mis teevad tänavu kummarduse armastatud Kihnu Virvele

Festivalimelule on oodatud nii suured kui ka väikesed külastajad: pealinna saabuvad uudistamiseks ja lahesõitudeks külalislaevad, sadamate vahel liigub meretakso, esinevad Eesti tuntud artistid ning sadamates on tihe elamus- ja spordiprogramm.

Tallinna merepäevad pakuvad publikule mitmekülgset tasuta muusikaelamust. Näiteks toimub Kihnu Virve merelaulude kontsert, kus astuvad üles Kukerpillid, Untsakad, Järsumäe pereansambel, Audru Jõelaevanduse Punt ja Olavi Kõrre. Ettekandele tuleb valik armastatud viise Virve sadade laulude hulgast. Teiste seas esinevad sadamates ka Gameboy Tetris & Friends, Clicherik, Mäxi ja Villemdrillemiga, Kõrsikud, Liis Lemsalu ja bänd, Jarek Kasar, ansambel Põhja-Tallinn, Jüri Pootsmann, Elephants from Neptune, Ines, Sofia Rubina, Ellip, Inger, Minimal Wind, Terminaator, Metsatöll, Tallinna Politseiorkester jpt.

Tallinn on 2023. aastal Euroopa roheline pealinn ning ürituse korraldamisel pööratakse enam tähelepanu jätkusuutlikkusele ja kestlikkusele. Tänavustel merepäevadel on kõigi kolme päeva jooksul sadamate kauplemis- ja söögialadel kasutusel vaid korduvkasutatavad nõud. Külastajad on oodatud merepäevadele jalgrattaga või jalgsi.