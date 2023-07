FOTOD | Paneb suu vett jooksma: Lasnamäel peetakse pirukafestivali

„Lasnamäe Pirukafestival toimub traditsiooniliselt Pae pargis. Festivali päeval on lisaks külalistele pargis ka palju linde, keda palume tungivalt mitte toita. Palve elanikele kehtib nii festivali päeval kui ka muul ajal, kuna see ohustab lindude tervist,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.

15. juulil algusega kell 11.00 toimub Pae pargis (Paepargi 9) traditsiooniline üritus kogu perele, mille peategelasteks on pirukad ning teised küpsetised. Üritus lõpeb kell 16.00.

Pirukafestivalil on üle 20 erineva piruka pakkuja. Samuti saab festivalil soetada palju põnevat toidukaupa, et valmistada ise pirukaid. Seekord on üritusel ka põnevaid lastele mõeldud tooteid, riideid ning muud hooaja kaupa.