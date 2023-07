Merle Jääger tülidest vägivaldse eksmehega: Imre peksis mu köögimööbli ja kõik nõud segi

„Imre peksis mu köögimööbli ja kõik nõud segi. Räuskas, karjus, sõimas. Ma ei suuda kokku lugeda, kui mitu telefoni ta mul ära hävitas. Üks kord ostis uue telefoni. Muidu olid pidevad lubadused. Kunagi, kui temaga see jama peale hakkas, küsisin otse, et räägi mulle ära, mis sinuga toimub, kui sul see hoog peale tuleb? Ta vastas, et tal on tunne, et ta on hästi-hästi pisike mingi suure musta asja sees. Välja ta sellest ei saanudki,“ rääkis Merle.

Väljas oli veebruar. Merlel pidi järgmisel päeval olema pildistamine ja teatris peaproov. „Tema kammis end alkost segi ja hakkas täiesti lambi koha pealt räuskama. Tahtsin lihtsalt magama minna. Ütlesin, et aitab, lõpeta. Olin sättinud end juba voodisse, aga ei saanud und, kuna ta lärmas ja karjus. Otsustasin lõpuks, et lähen minema. Oma kodust! Nojah, kõlab väga nõmedalt, aga ma leidsin, et mul on targem lahkuda. Mul õnnestus kuidagi pesu selga saada, selle peale kasukas, taskusse sokutasin telefoni, jalga saapad,“ meenutas Merle.

Imre Toomeoks ei soovi esialgu suhte ja lahkumineku tagamaid kommenteerida, kuid mõne aja pärast helistab Kroonika toimetusse tagasi ning tunnistab, et lahku läksid nad Mercaga tõepoolest ja tülisid oli neil ka. „Eks me jõime tihti koos. Ma ei tea, mida ta täpselt väitnud on, aga see, et ma olen vägivaldne, ei vasta tegelikult tõele. Ja kui tema väidab, et ma jõhkralt panen tina, siis ma arvan, et ta paneb rohkem. See on tagantjärele tarkus, et Mercaga koos ei tohi napsi võtta. Mina ei ütle ühtegi halba sõna meie koosveedetud aja kohta, see eluetapp sai lihtsalt läbi.“