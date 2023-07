FOTOD | Kristjan Järvi andis Pärnus orkestriga Baltic Sea Philharmonic unustamatu kontserdi

Orkester esitab kogu kava peast. Kuidas? „Mälu arusaam on väga maine. Mälu pole tegelikult üldse seotud peast mängimisega,“ on Järvi varsemalt Kroonikale öelnud. Järvi sõnul peitub võti erinevate palade struktuuri teadmises ja iseenda ning kaasmängijate usaldamises.

„Inimese jaoks pole midagi ohtlikumat kui hirm vigu teha. Looming põhiliselt peatub ja seiskub kohe, kui inimesed kardavad vigu teha, kui nad kaitsevad ennast vigade eest.“ Helilooja rõhutab, et inimesed peavadki vigu tegema ja neid mitte kartma. „Me peame olema oma loomulikkuses eksperimenteerijaid. Me peame proovima erinevaid asju ja siis vaatama, kas need töötavad, ning peame usaldama teineteist ja laskma teineteisel ka eksperimenteerida ning vigu teha. Sellepärast et kui sa ei saa usaldada ennast, kuidas saab usaldada kedagi teist?“ Kõik algab iseenda usaldamisest ja tagajärgede aktsepteerimisest.