Guinnessi rekordite omanik Merle Liivand noppis endale uue auväärse tiitli: mõnikord saab pere kurjaks

„Seda antakse kord aastas tugevatele ja inspireerivatele naistele üle maailma,“ kirjeldab Merle tiitlit uhkusega. Niisugune uhke võit pole merineitsile veel kohale jõudnud ning postituses tänab ta saavutuse eest vanaema Maret Konstantinovat ja Helve Liivandit. „Nemad on põhjus, miks ma nende tugevust, tahtejõudu ja suurt elujõudu edasi viin, sest ma olen ju osake neist. Ja kuigi nad on mu peale vahel kurjad, et ma Guinnessi rekordeid purustades ennast ohtu sean, siis tegelikult olen ma neile tänulik kõige eest.“

„Olin väga mures seoses emakese looduse vingerpussiga. Ujudes loputasin kogu aeg suuvee ja kookosõliga suud, et oleks ohutu,“ räägib Merle. „Olen punane kui peet, aga mu pingutus ja tahe tuua tähelepanu kliimamuutustele ja mikroplastikule on väga tähtis. Loodan, et inimesed on merineitsi tiimis, mitte reostuse tiimis.“