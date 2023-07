FOTOD | Tallinna merepäevade teine päev oli täis liikumist ja spordivõistlusi: äkki leiad pildilt ka enda?

2023 on liikumisaasta ning sellega seoses toimusid merepäevadel erinevad liikumisüritused ja sporditegevused. Festivali külastajatele pakkus häid emotsioone ja sportlikke väljakutseid Wambola Surf, kus sai proovida veesporti ja sõita kaatri, lainelaua, banaani või e-foiliga. Lennusadama territooriumil said külastajad end proovile panna ka miniorienteerumises ning lapsed said osaleda traditsioonilisel Premia lastejooksul.