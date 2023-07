Festival I Land Sound algas ja lõppes, nagu päike tõuseb ja loojub – liiga kiiresti. See aasta oli minu kolmas kord sellel üritusel osaleda. Proovin jääda piisavalt objektiivseks, aga hoiatan, et tegemist on ikkagi lemmikfestivaliga. Võib-olla pole ma piisavalt paljudel üritustel käinud, aga no tõesti… Kaunimat festivali annab ikka soovida. (Nii palju siis sellest objektiivsusest...)