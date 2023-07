E-Type meenutab Eesti ööklubis 90ndatel toimunud kontserti: sellel õhtul oligi kõike liiga palju

Sinu kaheksast Eestis antud kontserdist on mõni jäänud meelde eredamalt kui teised. Näiteks 1998. aastal Tallinnas klubis Dekoltee toimunud kontserdi korraldajad meenutavad siiani, kuidas su esinemise ajal purunesid kõlarid. Kas mäletad?

Kuidas läbi? Ma just kuulasin koos rohkearvulise publikuga su vapustavat kontserti.

No siis ei ole mu karjäär läbi! (Naerab.) Ma armastan Eesti publikut, te olete täpselt nagu mina. Te tantsite, kui on hea muusika, ja laulate, kui on hea laul. Mõned inimesed laulavad ja tantsivad iga muusikaga, aga eestlased hoiavad energiat, kuniks see on rakendamist väärt. Ma olen Eestis käinud väga palju kordi, mulle väga meeldib siin. Eestis on sõbralikud inimesed ja me oleme ju naabrid. Te olete nii lähedal Rootsile ja Gotlandi saarele, kus ma eelmisel nädalal puhkasin.