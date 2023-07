Prints Williami juhis kuningast isale: kui tahad lemmiksuvekodus peatuda, pead maksma hakkama

Daily Maili väitel on prints William käskinud oma isal kuningas Charlesil suvekodust talle kuuluvad isiklikud asjad ära viia. Ja vähe veel sellest, lisaks on William isale teatanud, et kui kuningas soovib seal edaspidi peatuda, peab ta maksma.

Kuningas Charles on praeguseni saanud Walesi suvekodu külastada alati siis, kui seda on soovinud. Charles ja kuninganna Elizabeth ostsid Brecon Beaconsi looduspargis mäe jalamil asuva maja 2007. aastal 1,2 miljoni naela eest. Maja vajas kõvasti remonti ja seda renoveeriti mitu aastat. Pärast kuninganna surma päris maja prints William koos Cornwalli hertsogi tiitliga.

Majal on kolm magamistuba ja ajaloolise täpsusega taastatud vanaaegne kuur. Viimases asub näiteks söögituba 16 inimesele. Vastavalt kuninga soovidele tehti maja küttesüsteem selliselt ümber, et see arvestaks taaskasutuse printsiipe ja oleks loodussõbralik. Majal on ka imeilus aed, mida kuningas isiklikult on hooldanud.