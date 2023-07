„Di-di-na-na-na!“ Retrostaar Whigfield saatis oma kodust eestlastele videotervituse

53aastane Whigfield on Taanis Sannie Charlotte Carlsoni nime all sündinud muusikastaar. Tema kiire karjäärilennu 1990ndatel tagasid väga haaravad tantsulood „Sexy Eyes“, „Think of You“, „Another Day“ ja „Saturday Night“, mis olid ka kõrges raadioreitingutes. Nii mõnigi neist on siiamaani paljude raadiojaamade playlistides.

Koos Whigfieldiga astuvad 11. augustil Tallinna Kalevi staadionil We Love The 90s-el üles Haddaway, Londonbeat, DJ Sash!, Dr Alban, Katrina (tuntud kui Katrina And The Waves) jt. 10. augustil esinevad We Love The 90s-el Cascada, Groove Coverage, DJ Aligator jt.