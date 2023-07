Kisub inetuks: menunäitleja Kevin Costner vaidleb abikaasaga kohtus lauahõbeda ja mööbli üle

Kroonika on varem kirjutanud, et kohus mõistis Costnerilt paari kolme ühise lapse toetamiseks välja 117 000 eurot alimente iga kuu. Costneril ja Baumgartneril on kolm ühist last: 16-aastane Cayden , 14-aastane Hayes ja 13-aastane Grace. Tegemist on siiski esialgse otsusega ja lahutuse asjaolude arutamine jätkub kohtus, vahendab USA meedia.