Eestisse tuleb esinema Korea K-pop-staar B.I

Alates oma esimese sooloalbumi ilmumisest 2021. aastal on B.I, kodanikunimega Kim Han-bin löönud maailma muusikatööstuses laineid. Tema debüütalbum „Waterfall“ saavutas tohutu populaarsuse ning singli „Illa Illa“ muusikavideost sai esimene K-popi meesartisti video, mis ületas 24 tunni jooksul YouTube’is 10 miljonit vaatamist. Time Magazine tunnistas albumi üheks aasta parimaks K-popi albumiks.

See aga poleks olnud üldse ehk võimalik, kui fännid poleks B.I seljataga tugevalt seisnud. Nimelt sattus ta 2019. aastal pahuksisse Lõuna-Korea võimudega marihuaana ja LSD teemadel ja tõmbus avalikkuse eest tagasi, kaaludes isegi muusikategemisest loobumist. „Aga isegi, kui ma olin oma kõige pimedamas kohas ja tahtsin muusikast loobuda, saatsid fännid mulle varustust ja tööriistu, et ma jätkaksin,“ on artist MTV-le rääkinud. „Kui me taasühinesime, jagasime koos nii palju emotsioone - kurbusest rõõmuni. Armastus, mida saan välja anda, kasvab tänu sellele armastusele, mida on mulle pakutud.“

B.I on pühendunud piiride nihutamisele Korea muusikas ning see on silmaga nähtav nii tema koostöödes kui esinemistes. Temast sai esimene Aasia ja K-popi artist, kes esines Grammy.com-i sarjas GLOBAL SPIN, tugevdades sellega veelgi oma mõju ülemaailmsel muusikamaastikul. Oma produtsenditalendi on pannud B.I töösse ja aidanud K-pop bändil iKON luua sensatsioonilisi hittplaate, sealhulgas „My Type“, „Love Scenario“ ja „Goodbye Road“, mis on Spotifys kogunud kokku üle 400 miljoni kuulamise.

Lisaks on andekas noor teinud koostöid selliste auhinnatud produtsentidega nagu Stereotypes ja Cory Enemy ja töötanud koos tõusvate staaride Destiny Rogersi ja Tyla Yawehiga ülemaailmse koostöösingli „Got It Like That“ kallal. B.I ühendas jõud Bipolar Sunshine'i ja Indoneesia artisti Afganiga, et looga „Lost at Sea“ tuua kokku ida ja lääs.