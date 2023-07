„Ärge muretsege, sõbrad!“ 5Miinuse liikmed andsid bändist lahkuvale liikmele terava vastulöögi

Nimelt ütles Venelane ehk kodanikunimega Pavel Botšarov oma lahkumise kohta, et „hüppas alla laevalt, mis juba ise vaikselt liikus põhja“. Tegemist on küllaltki julge kommentaariga arvestades seda, et 5Miinuse erinevad laulud on jätkuvalt muusikaedetabelite esiotstes ning sel suvel vallutatakse lavasid igas Eesti otsas.