Näitleja Christina Applegate tegi edukalt karjääri kuni oma 50. aasta juubelini, siis saabus kohutav uudis.

Christina Applegate (51) teatas aasta tagasi, et tal on sclerosis multiplex. Haigus, mida pole võimalik ravida, ainult kergendada, ja mis hävitab su paratamatult lühema või pikema aja jooksul. Näitlejanna sai hulgiskleroosi diagnoosi siis, kui tal käisid sarja „Dead to Me“ viimase hooaja võtted.