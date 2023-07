Juba läbi? Ariana Grande üürike abielu on karile jooksnud, lauljatar jagas õrnusi ekraanipartneriga

Lähedase allika sõnul üritasid popstaar ja kinnisvaramaakler kahe kuu eest oma suhteid parandada, kuid tulutult. Värsked fotod Wimbledoni tenniseturniirilt vihjavad ka sellele, et Grande on saanud vägagi lähedaseks oma kolleegi Jonathan Baileyga. Nad on veetnud palju aega koos alates eelmise aasta detsembrikuust, sest just siis kolis Grande ajutiselt Suurbritanniasse, et filmida oma uut projekti. TMZ andmetel hakkasid aga Grande ja Gomeze mured kuhjuma juba enne naise kolimist.